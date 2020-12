Canelo sobre otra pelea con Golovkin: 'Sólo sería para darle gusto al público'

Tras ganar la batalla por la supremacía de las 168 libras, Saúl 'Canelo' Álvarez aseguró que si se da la pelea de trilogía con el kazajo Gennady Golovkin solo será para darle gusto a su público.

"He probado que he peleado con los mejores. Si se tiene que dar la pelea con Golovkin para que la gente disfrute de una gran pelea, está bien. Nada más quiero dejar en claro que yo sí enfrento grandes retos. Subo de divisiones para ganar títulos con los mejores y yo no estoy dándole la vuelta a los retos.

"Estoy aquí para pelear con el mejor que esté ahí porque quiero seguir siendo el mejor", declaró "Canelo" (54-1-2, 36 KO's) tras quitarle el invicto al británico Callum Smith (27-1, 19 KO's) para conquistar los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Supermediano, así como el cinturón The Ring.

El 15 de septiembre de 2018, el púgil mexicano le quitó el invicto a "GGG" tras derrotarlo por decisión mayoritaria para adjudicarse los cetros de peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo en la T-Mobile Arena.Un año antes el mexicano y kazajo empataron en Las Vegas.

Para 2021 el objetivo del mejor libra por libra del planeta es convertirse en el primer mexicano campeón unificado en Supermediano.

"Viene lo mejor de mi carrera, de verdad que me siento mejor que nunca, creo que a esta edad me siento un peleador más maduro, más adentro y más fuerte. Viene lo mejor para mí y para mi equipo.

"Es uno de mis mejores triunfos, sin duda, con el número uno (Smith). Quiero unificar en este peso y este fue el primer paso, el primer reto que tengo y vamos por los demás. Tengo mucho qué demostrar, me siento mejor que nunca", aseguró el mejor libra por libra del planeta.