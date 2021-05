Chris Arreola tras derrota ante Andy Ruiz Jr.: '¡Pueden chuparme el p...!'

Andy Ruiz Jr. volvió a los encordados después de su última derrota ante Anthony Joshua en diciembre de 2019 para vencer a Chris Arreola por decisión unánime en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

Sin embargo, The Nightmaer Arreola no estuvo de acuerdo con el resultado, y más allá de la derrota se mostró molesto por las calificaciones de los jueces que vieron vencer a Ruiz por 117-110, 118-109 y 118-109.

"¿Que él (Andy Ruiz) ganó? Está bien, pero no me digan que no pueden darme dos o tres rounds, ¡al carajo con eso! ¡Pueden chupar mi maldito p...!", declaró el boxeador de 40 años al finalizar el combate.

Y es que según las tarjetas de los jueces, dos de ellos, sólo le dieron a Arreola el round en el que mandó a la lona a Ruiz; mientras que el otro además de ese round lo vio ganar en uno más solamente.

La derrota ante Ruiz fue la séptima para Arreola en su carrera, por 38 victorias y un empate.

