CMB: Jessica González, por el campeonato absoluto del peso Gallo

Jessica González disputará la pelea más importante de su vida cuando busque coronarse campeona mundial absoluta Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El sueño que la mantiene arriba del ring desde su debut profesional en marzo de 2009 está cada vez más cerca de hacerse realidad. “La Magnífica” González (8-5-2, 1 KO’s) se coronó monarca interina, en septiembre pasado, y ahora buscará quitar del trono a Yuliahn Luna (23-3-1, 4 KO’s), quien hará la segunda exposición de su cetro el 17 de junio en el Estadio Adolfo López Mateos en Reynosa, Tamaulipas.

“Gané el título en Rusia, iba mentalizada. Sé que es mi última oportunidad en el boxeo, entonces voy por todo porque para mí es todo o nada. Voy a arriesgar todo y voy a dar la mejor pelea de mi vida”, aseguró González, en entrevista con RÉCORD.

“Esta es la pelea más importante porque es la primera vez que me dan la oportunidad por el WBC absoluto, entonces de aquí en adelante voy a ser la campeona”, enfatizó la peleadora de 34 años de edad, quien vive la recta final de su carrera profesional para enfocarse en sus objetivos personales como convertirse en madre.

Jessica y Yuliahn son dos viejas conocidas. Pues el 28 de junio de 2014 se enfrentaron en una batalla a 10 rounds donde “La Magnífica” salió con los brazos en alto tras imponerse por decisión unánime.

“Espero ganar la pelea, a Yuliahn ya la derroté en 2014, ya la conozco, ya me conoce. Viene muy fuerte, ha derrotado a grandes campeonas como Mariana Juárez, pero yo he ido a pelear fuera muchas veces, gané en Rusia y creo que tengo todo para vencerla nuevamente. Antes me veían como una peleadora que iba de víctima, yo creo que ahora todos me ven distinto, que soy una peleadora que puede dar la sorpresa y me voy a preparar muy bien para llegar al 100 por ciento.

“Creo que lo que más me ayudará en la pelea va a ser mi experiencia porque he peleado con púgiles como Chantelle Cameron, Hyun Mi Choi, actuales campeonas, son durísimas, son fortísimas y eso me da la confianza para enfrentar a una Yuliahn Luna peso Gallo, que también viene fuerte, pero no tan fuerte como aquellas chicas”, explicó.

