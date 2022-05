David Benavídez: Enfrentará a Lemieux por el título vacante de las 168 libras

El dos veces campeón mundial Supermediano invicto, David Benavídez, buscará su nocaut número 23, el sexto consecutivo, que lo lleve a protagonizar las grandes batallas del pugilismo de paga.

“Quiero los grandes nombres, siento que me lo he ganado. He sido campeón dos veces y ahora estoy peleando por otro cinturón. He querido pelear con los otros grandes peleadores, pero no han aceptado el desafío”, aseguró Benavidez en conferencia de prensa.

“El Bandera Roja” (25-0, 22 KO’s) enfrentará esta noche al exmonarca del orbe Mediano, el canadiense David Lemieux (43-4, 36 KO`s), por el título Interino vacante de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la Gila River Arena de Glendale, Arizona. Victoria que lo colocaría como el retador mandatorio para el título regular que posee Saúl “Canelo” Álvarez.

“Tengo muchas ganas de entrar allí y ganar este título. Tengo mucho respeto por Lemieux y lo he estado observando desde que era joven, pero él tiene mucho de qué preocuparse conmigo, soy más rápido y más fuerte, pero él tiene la experiencia, así que esta será una gran pelea.

“Puedo garantizar una gran pelea, una guerra. Ninguno de nosotros quiere ir a una decisión, la gente está pagando un buen dinero para ver un nocaut, y eso es lo que obtendrán. Me voy con el título el sábado por la noche”, enfatizó el peleador estadounidense de raíces mexicanas.

Benavídez se presenta a este combate con mayor madurez y compromiso luego de perder la corona verde y oro en el escritorio en dos ocasiones. En agosto de 2020 no dio el peso para la tercera exposición del fajín ante el colombiano Roamer Angulo, a quien derrotó por nocaut técnico en el décimo asalto.

Y en 2018 fue despojado del cetro y suspendido tras dar positivo en benzoilecgonina, metabolito principal de la cocaína, por lo que quedó como campeón en receso del CMB. En septiembre de 2019 recuperó la corona con un nocaut técnico en el noveno asalto sobre Anthony Dirrell, quien a su vez reclamó el título vacante por decisión ante Avni Yildirim.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CANELO ÁLVAREZ: 'FINITO' LÓPEZ CRITICÓ LA FALTA DE VELOCIDAD EN PELEA CONTRA BIVOL