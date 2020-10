Elwin Soto previo a pelea con Buitrago: 'Sueño con ganar, quiero hacer historia'

Elwin Soto nació con el poder en sus puños. Debido a sus recurrentes peleas en la calle, sus padres lo metieron a entrenar boxeo a los ocho años de edad, sin imaginar que se convertirá en campeón mundial.

El púgil mexicano conoce las carencias, sorteó las adversidades y trabajó con ahínco en busca de sus sueños y este viernes hará la segunda defensa de su cetro Minimosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el nicaragüense Carlos Buitrago (32-5-1, 18 KO) en Indio, California, lugar donde conquistó su fajín y realizó su primera defensa.

"Sueño con ganar esta pelea, hacer unas cuantas defensas más y hacer unificaciones de título en el futuro. Vamos a salir avante en la pelea y ojalá que los dos salgamos bien del ring".

"Sé que va a ser una gran pelea. Sabemos que Carlos Buitrago es un peleador bastante duro y tiene la experiencia arriba del ring", mencionó la "Pulga" Soto (17-1-0, 12 KO) en entrevista con RÉCORD.

Contra todo pronóstico, el oriundo de Puerto San Felipe, Baja California, se consagró monarca del orbe el 21 de junio de 2019 al noquear al puertorriqueño Ángel "Tito" Acosta. Batalla que marcó su vida.

"Me inicié en el profesionalismo en 2016 y me empecé a enfocar en el título mundial, en que quería ser campeón del mundo. En ese momento no tuve palabras para explicar lo que había alcanzado. Ya con los días, con los meses lo pensé un poco y dije 'qué bueno que la vida me dio esa gran oportunidad' y la verdad que me sentí muy contento y muy feliz por haber cumplido ese sueño.

"Me cambió mucho la vida porque me conoce más gente y ya ha habido más apoyo también", platicó el púgil de 23 años de edad.

El peleador inteligente, fajador y Minimosca natural, como así se define, quiere hacer historia en las 108 libras donde buscará los cinturones del CMB, AMB y FIB antes de emigrar a peso Mosca.

"He pasado por bastantes cosas, es muy difícil llegar pero gracias a Dios le he echado muchísimas ganas y hemos estado hasta el final. Los golpes de la vida han sido los más duros porque vengo desde abajo, soy de familia pobre y estamos aquí para echarle ganas", aseguró la "Pulga" Soto, quien aconsejó a los niños y jóvenes que luchen por alcanzar sus sueños y se mantengan alejados de las adicciones y violencia.

"Mi consejo a los jóvenes es que nunca se den por vencidos, que nunca le hagan caso a la gente negativa pues eso no los va a llevar por buen camino, que luchen y no se den por vencidos por nada del mundo", recomendó.

