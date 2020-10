Jaime Munguía, a la defensa del título Intercontinental Medio OMB ante Tureano Johnson

La nueva estrella del boxeo mexicano, Jaime Munguía, quien presume marca perfecta arriba del ring con 35 victorias (28 por nocaut), defenderá este viernes el título Intercontinental Medio OMB que será la llave para que dispute su segundo cetro mundial.

Munguía, quien renunció al cetro Superwelter OMB para escribir una historia de éxito en peso Mediano, disputará su segunda batalla en las 160 libras ante el bahamés Tureano Johnson (21-2-1, 15 KO's), de 36 años de edad, en la función a puerta cerrada que presentará Golden Boy Promotions (GBP) en asociación con Zanfer y DAZN en el Fantasy Springs Resort Casino de Indio, California.

"Creo que será un gran combate porque Johnson tiene una gran experiencia tanto a nivel amateur en peleas olímpicas como profesional, es veterano, yo soy joven y hay que cuidar eso. Es lo que me dice mi entrenador (Erik 'Terrible' Morales) que debo de cuidar mi temperamento, no desesperarme tanto, no querer ir tanto a los golpes", mencionó Munguía, de 24 años, en entrevista con RÉCORD.

"Más que nada tengo que trabajar mucho mi jab, mis movimientos de cintura, mi defensa y no desesperarme porque sé que es un peleador que siempre va al frente, que siempre está queriendo entrar, que siempre está queriendo golpear, entonces es lo que más debo cuidar", agregó el púgil mexicano.

De mantener el invicto en el ring, Munguía se convertirá en el retador mandatorio del campeón mundial Medio OMB, Demetrius Andrade, por lo que podría contender por su segundo cetro en el primer semestre de 2021.

"Soy un peleador bueno, puedo hacer muchas cosas, siento que si quiero no deben haber límites, debo seguir adelante, siento que puedo aprender mucho más de lo que ya sé.

"Quiero seguir avanzando, hacer grandes cosas, seguir entrenando fuerte. Mi meta es pelear con los mejores, si Dios quiere, van a venir solos los títulos del mundo", enfatizó Munguía.