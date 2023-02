Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete: Listo para el KO ante Liam Wilson

Mañana, Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete podría unirse a un selecto club al cual solo pertenecen un puñado de boxeadores mexicanos como Julio Cesar Chávez, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Érik 'Terrible' Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y tres más. El orgullo de San Juan Zitlaltepec, Estado de México, se medirá ante el australiano Liam Wilson por el cetro vacante Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, lo que significaría su tercer título en diferentes categorías.

Ambos peleadores ya superaron con facilidad la báscula, Navarrete marcó 129.2 libras, mientras que Wilson registró un peso de 126.3 libras, un peso incluso más cercano al Pluma (126 libras) que las 130 del Superpluma.

"Estoy bien contento y emocionado, es bien difícil que se puedan brindar las peleas de título mundial y ahora que estoy por ir a la pelea para lograrlo (el tricampeonato), me pongo a pensar y es muy bonito ser considerado uno de los pocos que logró el tercer título mundial en divisiones diferentes", señaló el ‘Vaquero’, quien afronta su primera batalla en las 130 libras.

Emanuel originalmente disputaría su tricampeonato contra Oscar Valdez en lo que sería una de las peleas más esperadas debido al gran nivel de los dos mexicanos, que son catalogados como dos de los mejores peso Pluma y Superpluma del mundo, con dos títulos mundiales en diferentes categorías cada uno, sin embargo, el sonorense sufrió una lesión durante sus entrenamientos y la OMB le dio a pelea a Liam Wilson que se encuentra dentro de su top 3 de mejores boxeadores en las 130 libras.

“Para mí y para mi equipo, estaríamos consumando un logro más en mi carrera al convertirme en campeón mundial en tres divisiones. Sabemos que no será fácil. Pero, de conseguirlo, voy a sentir que he hecho algo bueno en mi carrera, y estaré satisfecho con lo que he logrado en mis 10 años como profesional”, apuntó en conferencia de prensa Emanuel.

Frente a Frente

Emanuel Navarrete:

Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1995 (28 años)

Altura: 1.70 metros

Peleas totales: 37

Récord: 36 ganadas y 1 derrota (30 nocauts)

Liam Wilson:

Fecha de nacimiento: 18 de marzo de 1996 (26 años)

Altura: 1.76

Peleas totales: 12

Récord: 11 ganadas y 1 derrota (7 nocauts)

Donde ver la pelea:

Transmisión: ESPN

Hora: 20:00 hrs

