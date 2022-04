Errol Spence quiere conquistar a la afición mexicana en Dallas

El campeón mundial invicto Errol Spence amenazó con dar un gran espectáculo en la batalla de unificación Welter ante Yordenis Ugás para ganarse al público mexicano en la casa de los Dallas Cowboys.

Spence (27-0, 21 KO’s), monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) buscará arrebatarle a Ugás (27-4, 12 KO’s) el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 16 de abril en el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

“Los aficionados mexicanos son una parte enorme de Texas, y a mí me encanta pelear frente a ellos. Tengo pensado regalarles el tipo de pelea maravillosa que a ellos les encanta”, declaró Errol durante el entrenamiento abierto que brindó a los medios de comunicación.

“Mi arsenal está completo. Estaré listo para lo que Ugas tenga pensado hacer. Yo dictaré el ritmo y controlaré todo. Lo haré pelear como yo quiero pelear”, enfatizó.

Tras ganar la batalla más importante de su vida al regresar al cuadrilátero después de un accidente automovilístico donde las posibilidades de sobrevivir eran escasas, "The Truth" defendió con éxito sus cinturones al imponerse por decisión unánime a Danny García en diciembre de 2020.

Posteriormente se tuvo que retirar de la pelea ante el legendario Manny Pacquiao, tras una rotura de retina, por lo que Ugás lo sustituyó y contra todo pronóstico derrotó al filipino para adjudicarse el súpercampeonato de la AMB.

“He estado esperando esta pelea desde que me vi obligado a renunciar a la pelea con Pacquiao. Sabía que me enfrentaría al ganador y ahora contaré con Ugas enfrente, él es un campeón resistente que ha pasado por muchas cosas en su vida. Quería ir directo a los tiburones. Ugás me va a exigir y me llevará a otro nivel, eso es lo que yo quiero.

“Ugás está viviendo su ‘Sueño Americano’ y quiere seguir haciéndolo. Su desafío es derrotarme y yo quiero su cinturón”, aseguró el estadounidense de 32 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - KAMBOSOS JR. VS HANEY: DEFINIRÁN AL REY DE LAS 135 LIBRAS EN EL BOXEO