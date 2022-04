Mayweather sobre Margarito: 'Pudo matarme por sus guantes cargados de yeso'

Floyd Mayweather decidió retirarse de los cuadriláteros de forma invicta (50-0), sin embargo, destacó que, durante su trayectoria boxística, uno de los pugilistas que más insistía en pelear contra él era Antonio Margarito, al cual prefirió no enfrentar ya que corría riesgo de salir fuertemente lastimado por los 'yesos' que cargaba en sus vendajes el mexicano.

El estadounidense recordó aquella polémica que rodeó a Margarito en 2009, cuando la Comisión Atlética de California lo suspendió por un año porque se percataron que en su vendaje había una sustancia similar al yeso. Esto sucedió previo al combate que llevó a cabo ante Shane Mosley.

"Antonio Margarito decía una y otra vez que yo le tenía miedo. Estaba presionando, y quería pelear tanto, porque le estaba ganando a los peleadores con guantes cargados (con 'yeso'), así que me alegro de que Dios no dejó que esa pelea se diera", declaró en entrevista con Fight Hype.

Ante esa situación, 'Money' aseguró que recibir golpes con guantes 'cargados' era poner en riesgo su salud y hasta la vida, aunque, señaló que nunca tuvo miedo de enfrentarse a Margarito.

"Porque no sabes qué tipo de efecto habría tenido en mí. Esos (golpes) habrían causado estragos después de que mi carrera boxística hubiera terminado. Él pudo terminar matándome en el ring, no sabes lo que podría pasar. Así que a veces tienes ciertas señalas (para enfrentar o no a peleadores), nunca le tuve miedo y en ese momento en particular no tenía sentido que peleáramos", añadió.

