Errol Spence: Sobrevivió de milagro a accidente automovilístico para volver al ring

Los milagros sí existen y prueba de ello es el púgil estadounidense Errol Spence, quien se aferró a la vida, ganó su batalla más importante y regresó al deporte de los puños para demostrar su grandeza arriba del ring.

'The Truth' Spence (27-0-21 KO´s) salió expulsado de su Ferrari 488 en el que iba a toda velocidad, sin el cinturón de seguridad, la madrugada del 10 de octubre de 2019 en Dallas, Texas. Las posibilidades de sobrevivir eran escasas.

De manera milagrosa, el campeón mundial Welter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no sufrió ninguna fractura o traumatismos craneales, solo cortes superficiales en la cara, el hombro izquierdo, la cadera y estuvo en terapia intensiva.

"Salí ileso, pero debí haber perdido la vida. Y creo que habría perdido la vida si hubiera tenido puesto el cinturón de seguridad", declaró Spence en entrevista con All The Smoke.

"Manejaba mi Ferrari 488 y tú sabes lo rápidos que son, me volteé y el auto dio vueltas y vueltas y vueltas en el aire. Salí disparado del auto porque era un convertible, y el resto es historia. Creo que un ángel me salvó, porque no me rompí ningún hueso, no hubo fracturas ni nada", agregó.

Cinco meses después regresó al gimnasio y a finales de septiembre pasado comenzó a hacer sparring, tres meses antes de regresar al cuadrilátero.

"No sé cómo o por qué me salvé, pero le agradezco a Dios. El pensamiento de dejar a mis pequeñas hijas crecer sin mí aún me atormenta, pero estoy triplemente bendecido y debo estar aquí por alguna razón", posteó Errol en su cuenta de Instagram a un año del accidente.

Considerado uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta, Errol defendió con éxito sus títulos mundiales tras imponerse por decisión unánime, con tarjetas por 117-111-116-112 y 116-112, a Danny García (36-3, 21 KO's) el 5 de diciembre pasado en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

'The Truth' despejó las dudas que se tenían respecto a su futuro. Renació para seguir brillando en el cuadrilátero en busca de consagrarse como uno de los mejores púgiles de la historia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NIKI LAUDA: VOLVIÓ A NACER TRAS ACCIDENTE EN NURBURGRING EN 1976