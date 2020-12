Evander Holyfield se declaró listo para pelear contra Mike Tyson

Evander Holyfield (44-10-2, 29 KO's) campeón mundial Pesado y Crucero, se declaró listo para pelear ante el legendario Mike Tyson (50-6, 44 KO's), quien regresó al ring después de 15 años de ausencia.

"No más excusas. Esta es la pelea que debe suceder por nuestro legado. El sábado por la noche dijiste que estabas listo para pelear conmigo, así que firma el contrato y súbete al ring, Tyson. El mundo está esperando y ahora depende de ti. Estoy listo", declaró "The Real Deal", de 58 años de edad, a través de un comunicado.

El 28 de junio de 1997 Tyson mordió y arrancó un pedazo de oreja al campeón del mundo Evander Holyfield en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Acto por el que fue descalificado y al siguiente mes la Comisión Atlética del Estado de Nevada le revocó la licencia de boxeador y multó con 3 millones de dólares.

Veintitrés años después, Evander espera volverse a medir con "Iron" Mike en una pelea de exhibición por al menos 25 millones de billetes verdes, según declaró recientemente.

Tyson, de 54 años de edad, desempolvó los guantes para protagonizar una histórica pelea de exhibición ante Roy Jones en el Staples Center de Los Ángeles donde demostró un buen físico y condición, destellos de velocidad y el poder de su pegada que lo convirtió en el campeón de peso Pesado más joven de la historia.

"Mi equipo trató de hacer que la pelea sucediera y no obtuvimos más que excusas. Ahora puedo ver que quería una pelea de calentamiento antes de pensar en pelear conmigo", mencionó Holyfield.

"Roy Jones fue un buen oponente local para Mike, pero una pelea conmigo sería un evento global y la única pelea que cualquiera quiere ver es una pelea entre nosotros. No hay absolutamente ninguna razón por la que no deberíamos hacer que suceda", enfatizó "The Real Deal", quien regresará al ring en abril de 2021 con una exhibición ante el inglés Glenn McCrory, campeón mundial Crucero FIB.

