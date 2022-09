GGG tras la pelea con Canelo: 'Para ser su división, no sentí que fuera más fuerte'

No sintió los golpes. Gennady Golovkin fue muy autocritico tras su derrota contra Saúl Álvarez en Las Vegas y está consciente de que su táctica falló la noche de este sábado, aunque aseguró que no sintió fuertes los golpes del mexicano y por eso se va con la cara limpia a pesar de la caída.

“Probablemente fue un error táctico mío empezar tan lento, pero quería saber que traía. Tal vez ambos comenzamos lentos para descifrarnos. No sentí los golpes tan poderosos, pueden ver que mi rostro está limpio, simplemente no tuve el tiempo para desarrollar mi juego.

“Mi estratega comenzó demasiado tarde. No quiero quitarle mérito al Canelo, pero para ser su división no sentí que fuera más fuerte o veloz, en la segunda parte de la pelea incluso perdió ambas cosas y eso que los primeros rounds no peleamos demasiado y el ritmo fue lento”, sentenció GGG después del combate.

A pesar de la derrota de este sábado, el kazajo no piensa en el retiro, pues menciona que ya fue ganador en tres ocasiones y tiene amor por el boxeo, y a pesar de sus 40 años no se siente cansado y sí conservado.

“Tengo 40 años y soy más sabio, antes tenía 36 y solo entendemos las reglas del juego conforme avanza el tiempo y esta vez Canelo fue el ganador por decisión unánime. Todavía tengo pasión por el boxeo, no olviden que tengo tres campeonatos en las 160 libras, no estoy cansado y aún conservo ese fuego interior por el boxeo”.

Para finalizar, Gennady Golovkin habló de la decisión unánime. “No es cosa mía hablar de los jueces ni puntajes, ellos dieron esas tarjetas y poco que agregar”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: PRÓXIMA PELEA DEL MEXICANO PUEDE SER EN MÉXICO