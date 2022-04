Golovkin: La misión, vencer a Murata para enfrentar por tercera vez a Canelo

Para que se dé la pelea de trilogía ante el mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez, el kazajo Gennady Golovkin debe ganar este sábado la batalla de unificación de peso Mediano ante Ryota Murata.

El campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) regresa al ring después de 15 meses de ausencia, con el deseo de cumpleaños de arrebatarle la corona en casa al japonés, supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

"Me siento bien, tengo casi 40, nunca los he tenido, no sé cómo será, pero me siento bien. Ahora el objetivo está en Japón, en unificar los cetros mundiales de peso Mediano, y lo que viene será después. Queremos esa pelea (contra ‘Canelo’), pero primero es esta pelea”, declaró “GGG”, quien ayer cumplió cuatro décadas.

“Va a ser emocionante porque ambos tenemos estilos de pelea similares. Ambos somos golpeadores de poder, somos agresivos y vamos hacia enfrente”, aseguró.

En su último combate, Golovkin defendió con éxito su cinturón al derrotar al polaco Kamil Szeremeta en el séptimo asalto, luego de que el réferi decidió finalizar la pelea tras l dominio Dell kazajo, quien mandó a su rival a la lona en tres ocasiones.

Mientras que Murata vuelve al cuadrilátero después d dos años y tres meses de ausencia. En su última pelea derrotó por nocaut técnico en el quinto episodio al canadiense Steven Butler.

“GGG” (41-1-1, 36 KO’s) y Murata (16-2, 13 KO’s) se iban a enfrentar en diciembre. Sin embargo la pelea se canceló por la pandemia por el Covid19.

“Me gustaría repetir lo que dijo Golovkin. Nuestra pelea sería en diciembre pero fue pospuesta, agradezco sinceramente a las personas que participaron en este evento por sus grandes aportes para materializarlo.

“Pude experimentar más sesiones de sparring con el aplazamiento. Ojalá lo que he estado entrenando se muestre en el ring”, expuso el nipón de 36 años de edad.

