Isaac 'Pitbull' Cruz sobre su pelea con Gervonta : ‘Gané mucho más perdiendo’

El boxeador profesional mexicano, Isaac 'Pitbull' Cruz, expresó su sentir y consideró que su pelea ante el estadounidense Gervonta Davis lo catapultó pese a que fue una derrota por decisión.

En entrevista con el canal de YouTube Un Round Más, el pugilista contó con detalles que esa batalla le brindó oportunidades importantes.

“Estaba esperando rival, no sabía si sería zurdo o derecho y como un mes antes me avisaron que era él y no dudé en tomar el reto, nadie daba un peso por mí y no me pudo noquear”.

Sobre el resultado, Isaac aceptó que siempre estuvo consciente de que sólo un nocaut podía darle la victoria, por como de pronto se manejan las cosas en el boxeo de las llamadas Grandes Ligas, pero igual dijo que fue un resultado bueno.

“Yo sabía de antemano, desde aquí, que iba a ser casi imposible que me la dieron por decisión, porque sabíamos que él era favorito y no iban a aceptar que un desconocido le ganara, yo creo que yo gané más así aun perdiendo, que si hubiera ganado”.

