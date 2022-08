Jackie Nava sobre su retiro: 'Pude dejar un ejemplo de perseverancia, de técnica arriba del ring'

La decisión no fue fácil, pero sí necesaria. Jackie Nava ha optado por colgar los guantes, decir adiós al pugilismo luego de más de dos décadas y se va satisfecha, sabiendo que abrió al camino a muchas chicas más que vienen no solo con ese ímpetu de boxear, sino que ya lo hacen con técnica depurada.

La 'Princesa Azteca' subirá por última vez al ring el próximo 1 de octubre allá en su natal Tijuana. Si bien su mente está en la preparación y en llegar plena a ese combate, se da tiempo para describir el legado que deja en el boxeo femenil no solo en México sino a nivel mundial.

"Pude dejar un ejemplo de perseverancia, de técnica arriba del ring, eso es algo que para mí ha sido muy importante de destacar como boxeadora. No solamente se trata de aguantar y tirar golpes, sino el demostrar una técnica y que sea agradable al público”, afirmó la tijuanense en charla con RÉCORD.

Jackie afirma que podría seguir boxeando, pero considera que su familia y asuntos personales requieren de su tiempo, además de que quiere irse de este deporte físicamente en buenas condiciones.

“Es momento de hacer esta transición, de hacer ese cambio y porque no quiero que llegue el momento de decir 'es que se retira porque ya no puede o porque se vio mal'. Es momento de hacerlo, me costó trabajo la decisión porque estaba entre que sí y que no, pero es un buen momento”, explicó.

“Hace poquito, estaba con mi esposo y de repente volteo a ver los trofeos y le digo 'todos esos son míos' no me había caído el 20 de que hemos pasado por muchas cosas y hemos logrado muchas cosas. Ahorita pueden venir más peleas, pero sé que me pueden llamar para pelear para que la favorita gane y no quiero llegar a ese momento”, añadió.

La clave de su longevidad y de nunca presentar una lesión de consideración fue, dice Jackie, siempre cuidarse y no entrar en los excesos.

“Físicamente, me voy bien, soy de las personas que tratan de cuidarse mucho con el tema de las lesiones. Me voy bien y completa, viene la última pelea donde espero no pase nada”, culminó.

