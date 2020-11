Jackie Nava: 'Viví la pelea ante Marisol Corona como si fuera la última'

La campeona interina Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Jackie Nava vivió su pelea número 45 como si fuera su última batalla arriba del ring.

El sábado pasado, La Princesa Azteca (37-4-4, 16 KO's), quien tiene 19 años de trayectoria profesional, derrotó por decisión unánime a Marisol Corona (11-8-3, 4 KO's) con tarjetas de 97-93, 99-91 y 97-93, después de demostrar gran físico, velocidad, técnica y experiencia. Al salir con los brazos en alto, esbozó una gran sonrisa antes de abandonar el cuadrilátero.

"Fue una parte donde viví varias partes de mi entrenamiento, incluso pensé en mis hijas, en mi papá. Esto sí pasó realmente, estoy enfocada en la pelea pero sí pensando 'ahora voy por mi hija'. Un día antes cumplió 5 años mi hija Valentina y son de las edades en que más empiezan a recordar. Para mí sí son importantes esos aspectos, sé que son sacrificios que tienes que pasar. Por ahí en el séptimo round salí a darlo todo y pensé más que nada en todo lo que he vivido, lo que he hecho, en lo que he sacrificado para estar ahí.

"Entonces quise disfrutar ese momento, lo viví como si fuera la última, aunque podría ser que no, pero realmente así lo sentí y vaya que traté de entregarme en ciertas ocasiones porque en algunos momentos mi esquina me decía que tirara más golpes. Sabíamos que podíamos hacer más todavía pero había que trabajar bien la pelea; (Marisol) no me estaba acariciando, sí tuve dolor de cabeza al final porque sentía los golpes bastante duros, pero para mí fue como entrega y pensar por todo lo que he pasado, ya van a ser 20 años de carrera y pasaron muchas situaciones en mi cabeza en esos momentos", mencionó Nava a pregunta expresa de RÉCORD durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

Nava, de 40 años de edad, platicó que aún podría darse la pelea ante Mariana Juárez o ante Yuliahn Luna, quien recientemente le arrebató a la Barby el título mundial Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Me gustaba mucho la idea de que fuera con Mariana porque tiene una gran carrera, llamaba mucho la atención la pelea y tenía el título. Con este cambio que se hizo no se descarta la posibilidad con Mariana porque finalmente es una figura y tiene su carrera muy bien hecha.

"Ahorita la 'Cobrita', que también puede ser una posibilidad. Primero tendría que platicarlo, ahorita con la pandemia estamos ganando menos, entonces eso está afectándonos un poquito a todos y tenemos que ver la posibilidad en ese campo, que nos conviniera, que sea algo que llame la atención. No lo descarto, la 'Cobrita' es muy joven, trae muchas ganas, se vio muy bien arriba del ring, dominó, sé que no es una pelea fácil, va a ser una pelea de mucha estrategia si se llega a dar", mencionó.

Jackie Nava presume una exitosa trayectoria donde se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), conquistó dos cetros mundiales en diferentes divisiones y presume en su palmarés 37 victorias.

