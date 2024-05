Jaime Munguía tras perder ante Canelo: "Hicimos una buena pelea, entregamos todo"

Jaime Munguía, luego de perder ante Saúl 'Canelo' Álvarez en Las Vegas, se ha manifestado en redes sociales con un mensaje de agradecimiento hacia sus seguidores y reflexiones sobre su desempeño en el ring.

En un video publicado después de su pelea con Álvarez, Munguía expresó su gratitud hacia quienes lo apoyaron: "Muchas gracias a todos por su apoyo, muchas gracias por todas las muestras de cariño que me han estado mostrando, la verdad que muy agradecido con todos ustedes por todo su apoyo durante la pelea".

Munguía también destacó su entrega durante el combate y su compromiso de seguir mejorando: "La verdad que, pues entregamos todo arriba del ring, creo que hicimos una buena pelea, una buena pelea para todos ustedes y pues nuevamente agradecerles y decirles que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir adelante y pues creciendo para seguirles brindando grandes peleas".

Después de la derrota ante Saúl Álvarez por decisión unánime, Jaime Munguía comentó sobre su experiencia en el ring: "La verdad que nunca con el upper nunca me sentí lastimado, más que nada me sorprendió, pero lastimado pues no".

Además, Munguía reconoció las habilidades de su oponente, señalando que aunque 'Canelo' no es invencible, es un peleador muy bueno: "Es un peleador muy bueno, tiene una pelea perdida, eso quiere decir que no es invencible pero es buen peleador".

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: BALÓN DE ORO DE MARADONA EN MÉXICO 1986 SERÁ SUBASTADO EN JUNIO