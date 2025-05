Jake Paul asegura que habría derrotado a Canelo en hipotética pelea

El youtuber boxeador, Jake Paul, retó hace unos meses a Saúl “Canelo” Álvarez a subir al cuadrilátero para una pelea de exhibición, con una hipotética fecha para el 31 de mayo de este año, sin embargo, el pugilista mexicano prefirió buscar otros retos.

Imagen generada por Jake Paul en sus redes sociales|X:@jakepaul

PAUL NO CEDE ANTE LOS MEDIOS

Después de que Canelo rechazará la propuesta de Paul, para una pelea en Las Vegas, esto debido a su acuerdo con Riyadh Season, el youtuber no tardó en hablar sobre la situación, asegurando que tras el desempeño de Saúl en su última pelea, seguro lo hubiera derrotado.

“Le habría ganado a Canelo sin duda”, dijo Paul. “Incluso viéndolo contra Scull, está acabado, inactivo, no lanza muchos golpes y no es muy fuerte”, comentó durante el podcast The Ariel Helwani Show.

"I would have beat Canelo, for sure. Even just watching him against Scull... He's just washed up, inactive, doesn't throw a lot of punches, and not very strong."@JakePaul is confident he would have defeated @Canelo. pic.twitter.com/GISKtwZkt3

— Ariel Helwani (@arielhelwani) May 19, 2025