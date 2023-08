Jake Paul vs Nate Díaz ¿Dónde y a qué hora ver la pelea de box?

Jake Paul y Nate Díaz estarán subiéndose al cuadrilátero en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 5 de agosto a las 19:00 horas, en donde luego de seis meses de ausencia, el youtuber estará arriba de un ring.

La última pelea que tuvo Paul fue contra Tommy Fury, el medio hermano de Tyson Fury, teniendo como resultado la decisión dividida, quitándole el invicto que estaba teniendo el pugilista estadounidense.

Por el otro lado, estará subiéndose a un cuadrilátero por primera vez en su carrera, pues el peleador nacido en Stockton, California, ha estado con las peleas, pero dentro de la UFC, haciendo su debut en 2004 y teniendo su última función en 2022, cuando venció a Tony Ferguson para poner su marca en 22 victorias y 13 derrotas.

La pelea entre Jake Paul contra Nate Díaz estará llevándose a cabo en un combate a diez asaltos, en donde compartirán cartelera con Amanda Serrano contra Heather Hardy, H20 Sylve vs William Silva, Chris Avila vs Jeremy Stephens, Shadasia Green frente a Olivia Curry y Alan Sánchez vs Angel Beltrán Villa.

Jake Paul vs Nate Díaz

Día: 5 de agosto

Hora: 19:00 horas

Lugar: American Airlines Center de Dallas

Transmisión: ESPN

