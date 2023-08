¡Está de vuelta! El boxeo regresa oficialmente a la Arena Coliseo

Este viernes oficialmente regresa el boxeo a la Arena Coliseo. Aquel legendario ‘embudo de la Lagunilla’ en el que se forjaron algunos de los mejores pugilistas como Rubén ‘El Púas’ Olivares, Raúl Él Ratón’ Macías, Marco Antonio Barrera, Ricardo ‘Finito’ López, reabre sus puertas esta tarde para todos los amantes del deporte de los puños.

Hace 80 años que la Arena Coliseo fue inaugurada por Salvador Lutteroth, desde entonces, el ‘embudo colisiono’ se convirtió en el recinto predilecto que “peleador mexicano debía pisar para decirse verdadero boxeador”, eso señalaba José Sulaimán, quien dirigió por 38 años el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Es por eso que hoy, el excampeón mundial de peso mosca Carlos Cuadras, se presenta con gran orgullo en la Coliseo, encabezando la cartelera que trae de regreso el pugilismo al escenario más importante del pugilismo en la capital.

“Estoy muy agradecido porque se reabrió la Arena Coliseo y con todos los que me han dado su apoyo. Estoy muy contento, honrado de encabezar esta función, de llevar la pela estelar a la gran Arena Coliseo, un ícono en el boxeo mundial y que ha visto pasar a muchos campeones mexicanos”, señaló Cuadras.

El ‘Príncipe’ Cuadras se medirá a 8 asaltos ante Juan Carlos Mireles, sin embargo, función estará llenos de talentos emergentes de gran calidad, incluyendo a Etoundi Michel y Óscar Alvarado, pupilos del entrenador Salón de la Fama, ‘Don Nacho’ Beristaín.

Esta función forma parte de los esfuerzos del Consejo Mundial de Boxeo y Salvador Lutteroth III (Presidente del CMLL y dueño de la Arena Coliseo) de regresar el deporte de los puños a la capital y revivir esa época dorada de las décadas de los 40s, 50s, 60s y 70s en las que se llevaban a cabo los tradicionales sábados de box y donde nació también el torneo de los ‘Guantes de Oro’, del cual salieron grandes leyendas como Raúl Macías, Rubén Púas Olivares, Ricardo López, Carlos Zárate y muchos más.

Cartelera:

CARLOS CUADRAS VS JUAN CARLOS MIRELES 8-4- GALLO A 8 ROUNDS

ETOUNDI MICHEL WILLIAM (BERISTAIN) 12-0 VS AZAEL VILLEGAS 9-7 MEDIO A 10 ROUNDS

YOEL GARCIA GONZALEZ (GDL) 5-0 VS JOSUE PEREZ 0-4-0 MOSCA A 6 ROUNDS

ERICK MARQUEZ GAMINO 2-1 VS HUGO ANGEL GONZALEZ 1-0 SUPERLIGERO A 4 ROUNDS

KEVIN ANTONIO CUEVAS ARENAS 2-0 VS SERGIO CORDOVA IBAÑEZ PACTADA A 50 KG 4 ROUNDS

DIEGO HERNANDEZ RAMOS 6-2-1 VS JOE RODRIGUEZ 5-4 SUPERPLUMA A 6 ROUNDS

OSCAR ALVARADO (BERISTAIN) 2-2 VS ANDRE FARKA (GDL) 3-1 PESO PAJA

ABEL CRUZ QUIROZ VS RODRIGO VILLEGAS 1-2 (COTO) SUPER GALLO 6 ROUNDS

