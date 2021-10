Juan Manuel Márquez sobre KO a Pacquiao: 'Dejó claro quién fue mejor después de cuatro peleas'

El nocaut que le propinó a Manny Pacquiao dejó claro quién fue el mejor en esta rivalidad que estuvo inmersa en la polémica de los jueces, aseguró Juan Manuel Márquez.

Con un poderoso derechazo en el sexto asalto, “Dinamita” Márquez mandó a dormir a Pacquiao, campeón mundial en seis divisiones distintas, el 8 de diciembre de 2012 en la Grand Garden Arena del Hotel MGM Grand & Casino.

Esa noche el mexicano paralizó al mundo del boxeo y puso punto final a una de las más grandes rivalidades que se han vivido en la historia del deporte de los puños.

“Para mí el nocaut significó mucho porque primero (fue) dejar claro quién era mejor en el aspecto de las cuatro peleas porque, como la afición lo sabe, las otras peleas fueron cerradas y creo que las ganamos. La segunda la ganamos por uno o dos puntos, la tercera la ganamos claro, decisión unánime, y la cuarta ya vieron de qué forma.

“Ese nocaut va a ser inolvidable por cómo terminó la saga con Manny Pacquiao, cómo fueron las peleas. Prácticamente algo así como tipo Rocky, pero esto se quedó en cuatro, Rocky se fue hasta ocho, pero esto se quedó en cuatro y me llena de mucho gusto terminar una saga de peleas que terminaban para los jueces controversiales, para la afición no y terminar de la forma que lo hicimos el 8 de diciembre de 2012 para mí es inolvidable e histórico”, recordó Márquez en entrevista con RÉCORD.

La rivalidad entre el legendario “Pac-man” y “Dinamita” comenzó en 2004 con un empate, en 2008 el filipino se impuso por decisión dividida, en 2011 ganó por polémica decisión y al año siguiente llegó la venganza para el mexicano.

“Fue muy buena a pesar de que en la primera pelea que me fui a la lona tres veces para poder, posiblemente, ganar. A esa pelea la dieron empate, pero bueno, eso hizo que se abriera la oportunidad de hacer cuatro grandes peleas. Peleas inolvidables tanto para mí como para la afición y aquella noche me dejó un buen sabor de boca porque, a pesar de que me fui tres veces a la lona, me levanté para, posiblemente, ganar”, platicó el legendario púgil mexicano.