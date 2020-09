Julio César Chávez Jr. fue derrotado por Mario Cázares en polémica pelea de exhibición

El excampeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez Jr. (51-5-1, 33 KO's) regresó al ring, después de una ausencia de nueve meses, con una polémica derrota.

La pelea estelar en Tijuana ante el peleador invicto Mario Cázares, pactada a 10 rounds en peso Semicompleto, fue detenida en el sexto round debido a un corte sobre el ojo izquierdo de Chávez.

En las tarjetas, los jueces vieron ganar a Cázares (13-0) por 57-56, 59-54 y 57-56. El réferi le redujo a Mario un punto por un cabezazo intencional durante la segunda ronda.

"No sé con qué ganó la pelea y le dan la decisión. No me ganó, me dio dos cabezazos, no se vale. Me trajeron para hacerme la maldad", dijo Chávez Jr. tras finalizar la pelea.

La última vez que el hijo de la leyenda subió al ring fue el pasado 20 de diciembre cuando perdió ante el estadounidense Daniel Jacobs (36-3-0, 30 KO's) al abandonar la pelea en el sexto asalto debido a una lesión en la nariz en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO CÉSAR CHÁVEZ Y TRAVIESO ARCE SE DIERON CON TODO EN TERCERA PELEA BENÉFICA