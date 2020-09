Julio César Chávez y Travieso Arce se dieron con todo en tercera pelea benéfica

Como en los viejos tiempos. La leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez y el multicampeón mundial Jorge 'Travieso' Arce salieron a darlo todo arriba en el ring en su tercera pelea con causa.

La campana sonó y los golpes de Chávez y Arce continuaron hasta que los separaron. Al final "El César del Boxeo" reconoció que el ganador fue el siete veces monarca del orbe en cinco divisiones.

"Ya no te voy a tener compasión. Te lo prometo 'Travieso' que te voy a dejar peor que el de la combi, vas a ver", dijo Chávez, quien presume en su palmarés un récord de 107-6-2, 85 KO's y se convirtió en el primer mexicano en conquistar tres títulos mundiales en ese mismo número de divisiones.

Los fondos recaudados serán donados a la Fundación que lleva el nombre de "El César del Boxeo", que entregará despensas a familias de las zonas marginadas de Tijuana y Culiacán. Además, Chávez donará 10 becas para personas con problemas de adicciones y Arce construirá casas para familias que tienen viviendas de cartón en Hermosillo.

"Qué bueno que me haya reconocido que no soy tan malo, pero si quiere la otra, cuatro o cinco, seis. A la otra le voy a dar una chinga otra vez", sentenció Arce (64-8-2, 49 KO's).

"Para la otra, chingo a mi madre que no te van a quedar ganas. Se los juro eh, sé los prometo. Para la otra no le van a quedar ganas al cabrón. Así que van a comprar su pinche boleto porque para la otra sí le voy a poner una chinga, no va a haber compasión ahora sí", respondió la leyenda mexicana.

En reconocimiento a su trayectoria deportiva, el Consejo Mundial de Boxeo le entregó a Chávez el Cinturón Otomí.

"Tiene la obsidiana de los Dioses Aztecas y este es el reconocimiento que México y el mundo le da al más grande de toda la historia: Julio César Chávez. Él y el 'Travieso' Arce han entregado su vida por México", declaró Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHÁVEZ JR.: 'QUIERO DEMOSTRARLE A MI PAPÁ QUIÉN SOY COMO BOXEADOR'

Por otra parte, Los espectadores quedaron molestos con las fallas durante la transmisión de Livott.