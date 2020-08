Chávez Jr.: 'Quiero demostrarle a mi papá quién soy como boxeador'

El excampeón Mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez Jr. (51-4-1, 33 KO's) se declaró listo para regresar al ring después de nueve meses de ausencia.

Su último fue el pasado 20 de diciembre cuando perdió ante el estadounidense Daniel Jacobs (36-3-0, 30 KO's) al abandonar la pelea en el sexto asalto debido a una lesión en la nariz en la Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona.

"Es más de un año (que me estoy preparando). No dejé de entrenar nunca, jamás, me operaron la nariz y yo seguí nadando, seguí corriendo, seguí haciendo sombra. A los dos meses que me recuperé de la nariz fui a hacer sparring con varios boxeadores de lo mejor que hay.

LISTO @jcchavezjr1 PARA REGRESAR AL RING "Sé que puedo dar todavía más y eso me motiva" Julio César Chávez Jr.@record_mexicopic.twitter.com/4TReYukbxa — Jocelin Flores (@Jocelinflores) August 28, 2020

"Me he mantenido listo para boxear. Fue muy difícil para mí retirarme con Jacobs, muchos hablaron cosas que no eran porque boxísticamente hablando Jacobs jamás me hizo ver mal. Lucí bien los rounds que boxeé, siento que mi papá y mucha gente quiere verme como en los rounds ante Jacobs pero toda la pelea, pienso que son de los mejores rounds que he dado y me motivé. Sé que puedo dar todavía más y eso me motiva", mencionó Junior en conferencia virtual.

Si bien su padre, el 'César del Boxeo', no está de acuerdo con que pelee el 25 de septiembre en Tijuana ante Mario Abel Cázares (12-0-0, 6 KO's) y solo dejará que se enfrenten si es en las 175 libras, a Junior le gusta el reto que tiene en puerta.

"Quiero demostrarle quién soy como boxeador para demostrarle que estaba lastimado la pelea pasada, es una pelea buena y qué bueno que no le guste. Eso me gusta, que no le guste. Para mí es una motivación el demostrarles", mencionó el púgil de 34 años de edad.

CHÁVEZ JR CÁZARES "Quiero demostrarle (a mi papá) quién soy como boxeador para demostrarle que estaba lastimado la pelea pasada. "Es una pelea buena y qué bueno que no le guste. Eso me gusta, que no le guste".- @jcchavezjr1 @record_mexicopic.twitter.com/sZbCIVpKOk — Jocelin Flores (@Jocelinflores) August 28, 2020

El exmonarca mundial y Cázares están programados en la pelea de respaldo de la exhibición que ofrecerá Julio César Chávez ante Jorge 'Travieso'.

Los fondos recaudados de la función serán donados a la Fundación Julio César Chávez que entregará despensas a familias de las zonas marginadas de Tijuana y Culiacán. Además, el icono del boxeo tricolor donará ocho becas para personas con problemas de adicciones y 'Travieso Arce' construirá casas para familias que tienen viviendas de cartón en Hermosillo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIO CÉSAR CHÁVEZ: 'PELEA DE CHÁVEZ JUNIOR Y CÁZARES SE REALIZARÁ EN 175 LIBRAS'

​