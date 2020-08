Julio César Chávez: 'Pelea de Chávez Junior y Cázares se realizará en 175 libras'

Solo si es en 175 libras, Julio César Chávez Jr. y Mario Abel Cázares se enfrentarán el viernes 25 de septiembre en Tijuana, declaró el legendario Julio César Chávez.

Junior (51-4-1, 33 KO's) y Cázares (12-0-0, 6 KO's) habían pactado medirse en la pelea de respaldo de la exhibición que ofrecerá su papá, el 'Gran Campeón Mexicano', ante Jorge 'Travieso' Arce en una batalla a 10 rounds en 173 libras, peso que rechazó 'El Gran Campeón Mexicano'.

"Con todo respeto, Julio no va a pelear en 172. Desde ahorita se los digo, Julio no va a pelear en 172 ni 173, Julio va a pelear en 175 libras porque sé que ese peso va a dar y se va a sentir bien. Con todo respeto si quiere Cázares, si no vamos a agarrar otro peleador, no hay problema.

"Sí campeón (puede dar 168 libras) pero en una pelea más importante, con todo respeto te lo digo y una pelea de campeonato del mundo, sí 168 libras está bien. Julio va a pelear en 175 porque es una pelea de reaparición y en ese peso se va a sentir mucho más fuerte y tiene más oportunidades de verse mejor. Es por eso que estoy aceptando que Julio pelee en mi función. O sea el que está aceptando soy yo, si yo quiero Julio no pelea", dijo la gran leyenda del boxeo mexicano en conferencia virtual.

Uno de los representas de Cázares le dijo al 'César del Boxeo' que no tuviera miedo, y él respondió que sólo vela por la salud de su hijo.

"¿Qué miedo voy a tener? No chingues, no tengo miedo. Simplemente no hay público para qué se va a sacrificar. Va a ser en 175 libras y si no, no va a haber pelea", enfatizó Chávez.

