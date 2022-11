Julio César Chávez: Recibió homenaje del Senado por su exitosa carrera como boxeador

El 'Gran Campeón' ha recibido un reconocimiento por su trayectoria, Julio César Chávez fue invitado al Senado de la República para ser honrado por su exitosa carrera como pugilistas y por su apoyo a los chicos con adicciones.

"Muchos decían que los problemas míos eran fáciles, no, detrás de ellos viene una gran preparación, una gran concentración", comentó el 'César del boxeo'. "Yo tuve un problema de adicción, todo el mundo lo sabe, y no me arrepiento porque dios me dio una segunda oportunidad de vida, porque a través de esa recuperación he podido ayudar a muchísima gente que ha tenido el mismo problema que yo tengo y a eso me dedico hoy, a salvar vidas", añadió.

Todos los Senadores aprovecharon para tomarse fotos con el máximo pugilista que ha dado el país azteca, después en la salida, se le preguntó si el Senador Monreal era su 'gallo', cosa que le molestó a Chávez. "Yo soy del pueblo, acuérdense, yo vine a recibir un homenaje, respeten", respondió.

Al retirarse, se le preguntó su opinión sobre las polémicas de Max Verstappen con el piloto mexicano, Checo Pérez. "Checo es un gran amigo, un referente del deporte mexicano y en verdad se merece todo checo", señaló antes de retirarse.

