Julio César 'Rey' Martínez defendió exitosamente su corona ante Joel Córdova

En su primera pelea estelar, Julio César Martínez mostró el poder de sus puños en la tercera defensa exitosa de su corona Mosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Después de una ausencia de ocho meses, 'Rey' Martínez (18-1, 14KO's) regresó al ring para cosechar un nuevo éxito luego de tres cancelaciones por problemas de salud, para enfrentar a su compatriota Joel Córdova (12-5-2, 3 KO's), quien se fajó y se entregó en busca de su sueño.

Y, a pesar de que llevó a las cuerdas a su oponente, la rapidez, combinación de golpes, fuerza, contragolpeo y pegada letal de Martínez dominó. En el sexto round el monarca mandó a la lona a Cordova, quien con pundonor se levantó y continuó la batalla, sin embargo tras una combinación de golpes de Rey el réferi paró el combate en la primera función de Canelo Promotions en asociación con Clase y Talento, Matchroom y DAZN, que se celebró en Guadalajara, con la finalidad de apoyar a los púgiles mexicanos.

"Ningún peleador viene a perder, todos vienen a ganar y como siempre a defender el cinturón no al 100, sino al mil. Venimos preparados para cualquier estilo de choque, de técnica, gracias a Dios como siempre, no desesperarnos, seguir haciendo la pelea y, como siempre he dicho, solito va a venir el nocaut y si no a la decisión, estamos preparados", declaró Martínez.

"Estoy muy emocionado, agradeciéndole a todos, a toda mi gente y a todos los que me están siguiendo, que los decepcioné en dos peleas. Vamos a retomar esas dos peleas, primeramente Dios. Quiero unificar y, como siempre he dicho, con quien sea y como sea, vamos por más, esto apenas comienza", enfatizó.

