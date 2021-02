Lennox Lewis, abierto a una posible revancha con Mike Tyson

Lennox Lewis dejó abierta la posibilidad de poder volver a pelear con Mike Tyson, aunque solo si la gente lo pide.

"Si el público lo quisiera, probablemente hablaríamos", mencionó Lewis para TMZ Sports.

Lennox y Tyson se midieron en el 2002, y al año siguiente, el exboxeador británico se retiró, por lo que necesitaría una verdadera motivación para regresar al ring.

"No lo sé. Realmente no tengo nada que me empuje en el ring en este momento. A la gente le encantaría ver esa pelea, pero no lo sé", agregó.

