Lucas Matthysse sobre los golpes de Manny Pacquiao: 'Sentía golpes secos, se sentían raros'

Manny 'Pac-Man' Pacquiao ha recibido críticas sobre su golpeo, y es que Keith Thurman señaló que los golpes del filipino se sentían 'como si fueran cemento' y ahora también fue señalado por Lucas Matthysse.

'Para mí igual fue raro. Yo sentía golpes secos, se me aflojaban las piernas, me iba solo. Es algo que nunca había sentido, porque nunca había estado noqueado, perdido. Pero los golpes o estaban muy justos, o no sé, pero si se sentían raros', dijo Lucas Matthysse a Boxeo Mundial.

El boxeador argentino también señaló una práctica de un antidoping hacía su persona, pero él relata que no vio que se lo hicieran a Manny Pacquiao.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: PLASMÓ SUS HUELLAS EN EL HISTÓRICO TEATRO CHINO DE HOLLYWOOD

'Cuando fui para allá me hicieron el dopping, pero igual a Pacquiao no lo vi nunca. Fue una boludez. ¿Anabólicos? Si, por ahí puede usar, pero eso no incrementa la pegada, digo yo', comentó Lucas Matthysse.