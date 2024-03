Luis 'Pantera' Nery está listo para su combate histórico ante Naoya Inoue

Momento histórico. Luis 'Pantera' Nery y Naoya Inoue se vieron las caras por primera vez rumbo a lo que será su enfrentamiento el 6 de mayo; no hubo frente a frente, pero sí mucho respeto.

El mexicano podría realizar una hazaña legendaria. Nery (35-1, 27 KO's) se enfrentará en el país del sol naciente (un territorio del que estaba vetado para pelear) ante el mejor boxeador japonés de todos los tiempos. Inoue, de récord perfecto, 26-0, 23 KO's, ha sido campeón indiscutido en dos categorías y ocupa el segundo lugar en el ranking libra por libra.

El 'Pantera' ha demostrado ser, cuando se compromete, uno de los mejores peso gallo de la historia, y en conferencia de prensa, sentenció que viene decidido a demostrarlo. "Voy a hacer una gran pelea, demostrar que soy de los mejores del mundo", dijo Nery. "No voy a viajar de Tijuana a Japón a perder, vengo a demostrar que soy un peleador mexicano de los mejores".

El fronterizo avisó que no le afectarán los 50 mil japoneses que estén apoyando al 'Monstruo', pues al momento de pelear, solo se enfoca en escuchar a su entrenador. "Cada vez que subo al ring es como algo mágico, todos desaparecen, solo está mi rival y yo", dijo el mexicano. "No le tomo importancia al público ni aquí, ni en México, ni en ningún lugar, todos desaparecen, excepto mi entrenador. Me siento más tranquilo peleando en Japón porque no tengo amigos, en México todos mis amigos me están viendo".

Nery confesó estar consciente de que esta pelea es la más grande de su carrera

"Es un honor (pelear en el Tokyo Dome), habrá muchos reflectores, hace mucho que no se usa para una pelea de boxeo tan grande, creo que será la pelea del año en un gran lugar", dijo Nery. "Es la pelea más grande que tendré, es lo más grande que viene para mí en los 12 años que tengo de carrera".

Por su parte, Inoue declaró estar obligado a salir por la victoria, por lo que la idea es anular completamente al fronterizo. "Esta pelea es ganar o ganar", dijo el dos veces campeón indiscutido. "No voy a dejar que Nery haga algo en el ring".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RYAN GARCÍA PUBLICA ALARMANTE VIDEO ANUNCIANDO SU MUERTE Y PREOCUPA A SUS SEGUIDORES