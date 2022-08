Marco Barrera confesó que el Consejo Mundial de Boxeo lo ‘bloqueó’ por dos años

Marco Barrera reveló que el Consejo Mundial de Boxeo lo mantuvo sin actividad por dos años completos.

El plugista recordó que le dieron varias trabas durante 1994. “Me tuvieron dos años en el CMB me ponían reglas y esperando”, declaró para el podcast Un Round Más.

La situación sucedió al margen de su duelo contra José Luis Bueno, donde el pesaje fue polémico. “Resulta que doy 400 gramos, pero en mi báscula estaba 200 gramos abajo” rememoró.

Según lo contado por Barrera, el organismo fue hostil en momentos posteriores. “A partir de ahí me dijeron acá en México no vas a rifar, no vas a brillar”, dijo.

Fue en ese entonces cuando el citadino se unió a la Organización Mundial de Boxeo (OMB), pero en una categoría distinta a la que llevaba. “Quiero ser campeón mundial, no me importa”, agregó.

Asimismo, el boxeador recordó que existió un veto hacia él, donde los medios especializados en el deporte lo invisibilizaron.

Barrera evaluó que su carrera en México hubiera sido excelente, incluso al mismo nivel histórico que la de Chávez, si se hubiera tratado con rigor.

