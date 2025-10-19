Mauricio ‘Bronco’ Lara noquea a Miguel ‘Mickey’ Román en el primer round en Ciudad Juárez

Mauricio ‘Bronco’ Lara se impuso con contundencia en el combate estelar de Box Televisa, celebrado este sábado por la noche en Ciudad Juárez, al noquear en el primer asalto al experimentado púgil local, Miguel ‘Mickey’ Román. La pelea fue breve pero intensa, y dejó clara la potencia y precisión del capitalino, quien dejó sin oportunidad a su rival desde el inicio del combate.

Pesaje Bronco vs Micky I CAPTURA DE PANTALLA

La función de boxeo, esperada por los aficionados juarenses, tuvo como ingrediente especial el enfrentamiento de declaraciones previas al evento. En la conferencia de prensa y el pesaje, ambos boxeadores intercambiaron palabras encendidas, elevando las expectativas de un duelo que prometía ser explosivo. Sin embargo, fue el ‘Bronco’ quien dominó de principio a fin.

Careo Bronco vs Mickey I CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue la victoria del Bronco?

Desde que sonó la campana, Mauricio Lara tomó el control del ring y mostró una clara superioridad. Con apenas unos segundos de acción, el capitalino conectó potentes combinaciones que enviaron a la lona a Román, para sorpresa de muchos asistentes que esperaban un duelo más parejo.

Aunque ‘Mickey’ Román se levantó con valentía y buscó continuar, era evidente que había quedado afectado por los golpes recibidos. Lara no le dio espacio para recuperarse y volvió al ataque con fuerza, obligando al réferi a detener el combate para evitar un daño mayor al peleador local.

Victoria del Bronco I CAPTURA DE PANTALLA

Mauricio Lara reafirma su poder en la división

Este triunfo reafirma a Mauricio ‘Bronco’ Lara como uno de los boxeadores más explosivos de su división. Con este nocaut, el púgil continúa consolidándose en el gusto del público y enviando un mensaje claro a futuros rivales: su pegada puede definir una pelea en segundos.

Para Miguel Román, esta derrota representa un duro revés, especialmente por haberse presentado ante su gente en Ciudad Juárez. El veterano peleador fue respaldado por una afición entregada, pero el poder del ‘Bronco’ fue demasiado para resistirlo.

Con esta actuación, Lara suma una nueva victoria a su historial profesional y mantiene el impulso necesario para aspirar a peleas de mayor calibre en escenarios internacionales. La contundencia de su actuación dejó satisfechos a los fanáticos del boxeo y marcó uno de los momentos más destacados de la cartelera sabatina.

El combate fue parte del evento estelar transmitido por Box Televisa, reafirmando su compromiso de llevar al público mexicano enfrentamientos de alto impacto. Sin duda, esta pelea se recordará como una de las más breves y electrizantes del año en el boxeo nacional.

Nockout del Bronco I CAPTURA DE PANTALLA