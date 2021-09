Mauricio Sulaimán dijo que Óscar Valdez defenderá su título pese a positivo por doping

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró este viernes que Óscar Valdez, campeón mundial superpluma, sí podrá exponer su título ante el brasileño Robson Conceicao, a pesar del positivo que dio por consumo de fentermina.

"Esta situación no fue con dolo. Esta sustancia no le da ninguna ventaja competitiva, esa sustancia en vez de ayudarle le podría perjudicar; por lo que no hay razón por la cual castigar y sancionar a Valdez", subrayó el directivo respecto al boxeador mexicano.

Valdez, con 29 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida; se medirá a Conceicao, 16 victorias, ocho por nocaut; el próximo 10 de septiembre en Tucson, Arizona.

El pasado 13 de agosto Óscar Valdez dio positivo por fentermina, un estimulante nervioso que inhibe el apetito y ayuda a bajar de peso. El 2 de septiembre se abrió la prueba B que arrojó otro resultado positivo para dicha sustancia.

A pesar de lo anterior la Comisión Atlética Yaqui de Arizona, que sanciona el evento avaló la realización de la pelea, decisión que Sulaimán respaldó y explicó que la fentermina no da ninguna ventaja al campeón mexicano.

"Está sustancia no le da ninguna ventaja en la competencia. Lo que se le encontró es el equivalente a tomar tres bebidas energéticas, lo único que hace es quitar el hambre. No hay ningún riesgo para el retador", puntualizó.

Mauricio Sulaimán aceptó que Valdez sí excedió el límite permitido para fentermina, aunque insistió que lo encontrado en la sangre del pugilista no otorga ventaja.

"El límite permitido para esta sustancia es de 50 nanogramos, Valdez dio 77, que no le dan ninguna ventaja, esto fue analizado por un panel de expertos durante tres días y no se detectó intención de tomar ventaja, por eso procede la pelea".

El presidente del CMB mencionó que Óscar Valdez tendrá que someterse a un curso de certificación para manejo de estas sustancias para que no vuelva a caer en esta situación.

"Valdez tiene una trayectoria impecable, 30 pruebas de antidoping como profesional, todas limpias; estamos con él. Eso sí, él y su equipo tendrán que tomar una certificación en el manejo de control de peso".

En su más reciente pelea, Valdez derrotó por nocaut a su compatriota Miguel Berchelt en febrero de este año.

