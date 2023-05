Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores de la historia. El mexicano es reconocido por los expertos, aficionados y rivales por igual.

Mike Tyson recordó la histórica carrera del mexicano y mencionó su impresionante récord de 90 peleas invicto.

A través de su podcast, el estadounidense quiso comparar las trayectorias de Chávez y Floyd Mayweather Jr., pues Money siempre ha presumido que ganó los 50 combates que peleó.

Ante ello, Tyson le recordó a su público que el legendario pugilista mexicano permaneció invicto, 89 victorias y un empate, durante 90 presentaciones. La primera derrota para Chávez se dio el 29 de enero de 1994.

Frankie Randall fue el encargado de terminar con la perfección en la foja de Julio, incluso llegando a la pelea en Las Vegas desfavorecido en las casas de apuestas por 15-1.

MYKE TYSON DIJO QUE CHÁVEZ FUE MEJOR QUE FLOY MAYWEATHER JR.

Myke Tyson no dudó en defender el legado de Julio César Chávez ante la insistencia de Floy Mayweather Jr. de colocarse a sí mimso la etiqueta del mejor en la historia.

"Que no me diga Mayweather Jr. que es el mejor peleador con un récord de 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero solo con un 50-0... Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto. Además JC Chávez peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él, contra cualquiera que estuviera en los rankings", recordó Iron Mike.

