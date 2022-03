Mike Tyson sobre pelea contra Jake Paul: 'Lo hago por un billón de dólares'

Jake Paul aprovechó la popularidad que le dejó el hacer videos en Youtube para subir al ring y tener combates de box en los cuales ha salido victorios. Por ello, los fanáticos del deporte y los seguidores del creador de contenido comenzaron a pedir en redes sociales una pelea contra el legendario Mike Tyson.

Ante esta situación, los invitados del podcast "Hotboxin'" de Iron Mike, Paul Pierce y Jermell Charlo, comenzaron a cuestionarle su opinión en donde el excampeón aseguró no saber nada del tema. "Nunca había escuchado sobre esta pelea", dijo el ya retirado boxeador entre risas.

Sin embargo, Pierce y Charlo no se quedaron únicamente con esa respuesta e incluso le comentaron que los reportes aseguraban que el ganador saldría con 49 millones de dólares en la bolsa, por lo que Tyson bromeó. "Yo no tengo dinero, muéstrame el contrato ahora", dijo alegremente.

Tanto fue la insistencia de los dos invitados que lograron sacar la información que buscaban, y es que antes de finalizar el programa The Baddest Man on the Planet aseguró que solamente lo hace por una numerosa cantidad. "Claro que pelearía contra él, pero por un billón de dólares", aseguró.

Hasta el momento Jake Paul no ha anunciado a su próximo rival, sin embargo, se espera que regrese al ring en los próximos meses para continuar con su corta carrera.

