‘Mis respetos para ‘El Ratón’ Ovidio Guzmán: Julio César Chávez Jr

Julio César Chávez Jr. se encuentra en el ‘Ojo del Huracán’, el boxeador mexicano fue detenido en Estados Unidos, horas después de su pelea ante Jake Paul, debido a un supuesto vínculo con el Cartel de Sinaloa.

Tras darse a conocer el suceso y al ser ligado con el narcotráfico un video que el propio pugilista hizo en su cuenta de instagram en 2022 nuevamente causó revuelo donde resalta su respeto hacia Ovido Guzmán López, alias ‘El Ratón’, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“¿De Ovidio (Guzmán), El Ratón? Él es tío de una, mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí, lo conozco bien y es una buena persona, conmigo es una gran persona”, resalta en su video.

El pugilista mexicano hizo resaltar sus respetos al creador del Cartel de Sinaloa: “Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad, no me gusta meterme. Yo, como se han portado aquí conmigo, los que me echan la mano me doy cuenta, y los que no, me doy cuenta”.

Y la verdad mis respetos, no por algo malo, la verdad mis respeto para él”, resalta Julio César Chávez Jr. en aquél video que ha sido retomado a través de los medios de comunicación.

Esposa es viuda de un hijo del Chapo Guzmán

Cabe mencionar, que Julio César Chávez Jr. tiene como esposa a Frida Muñoz Román viuda de Édgar Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán y hermano de Ovidio, que fue asesinado en 2008 dejando a una pequeña hija, Frida Sofia, que crío el pugilista.

