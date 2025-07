“No busco ser el mejor mexicano”: Canelo lanza mensaje antes de enfrentar a Crawford

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se alista para medirse ante Terrence Crawford el próximo septiembre, una pelea que, de acuerdo con el tapatío en caso de vencerlo ‘ampliará su currículum’. Un currículum que de para Canelo, destacará una vez que se retire.

El boxeador mexicano respondió ante los críticos asegurando que en su mente nunca ha estado ser el mejor peleador de todos los tiempos, y aún menos ser el mexicano más destacado. Aun así, considera que su récord lo pondrá entre los mejores una vez cuelgue los guantes.

Se alistan para su pelea | AP

No piensa en ser el mejor boxeador mexicano

En la reciente conferencia de Nueva York, el pugilista azteca explicó lo que significa el enfrentamiento contra el estadounidense. Además, habló de su retiro, confesando que una vez decida poner fin a su carrera peleas como la de este septiembre lo pondrían como uno de los mejores.

"Veremos cuando me retire dónde estaré en la lista de los mejores. No me preocupa ser el mejor mexicano de la historia,mis números hablarán por sí solos cuando me retire", confesó el boxeador mexicano.

No piensa en ser el mejor de la historia | AP

Crawford quiere dar el golpe

El rival de Canelo también habló sobre la pelea en contra del tapatío y aseguró que va con la intención de llevarse el triunfo. Además, es estadounidense confesó que tiene la confianza superar a Canelo previo a los 12 rounds.

"Voy por todo, el bono y los títulos… Tengo todo para hacerlo, confianza en mí mismo, las habilidades y las herramientas para vencer a Canelo".

Busca dar el golpe de autoridad | AP

