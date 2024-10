Novia de Misael Rodríguez asegura que la familia Chávez intento sobornarlos

El pasado fin de semana se canceló la pelea de Omar Chávez vs Misael Rodríguez, a razón de que el hijo de Julio César Chávez no dio el peso acordado para poder subirse al cuadrilatero con 'El Chino' aunque su pareja aseguró que hubo un último intento de la Familia Chávez para convencer al pugilista mexicano a pelear con Omar.

De acuerdo a lo dicho por Ana Laura González en un video subido a su perfil de TikTok, los Chávez intentaron sobornar a Misael Rodríguez con 20 mil pesos por cada libra que Omar Chávez no daba en el pesaje, algo a lo que 'El Chino' se negó, por lo que la pelea se terminó por cancelar a horas de que se llevase a cabo.

No se que me da mas tristeza, que @AztecaDeportes no informe los hechos tal cual son, que @Zanfer Boxing abandone a un atleta de ellos solo por el apellido de #Chavez , o las mentiras y su forma de actuar de toda la familia #Chavez

"Que descaro tienen los Chávez. Voy llegando a mi casa porque la verdad nos dio miedo quedarnos ahí, con seguridad y escoltas amenazando legalmente. Yo solamente les digo, si él hubiera hecho lo correcto, ¿por qué tendrían que comprar al Chino? ¿por qué tendrían que ofrecerle 10 mil dólares?.

Tenía que ponerles un alto después de tantos años y decirles que no lo podían comprar... desde el pesaje que fue a puerta cerrada Omar no dio el peso, y quería pagarle por libra que no daba, pero el Chino le dijo que no, él se emputó, se encueró, trataron de hacer chanchuyo, obviamente no iba a dar el peso, un boxeador no cambia para lo que tenía que bajar, después sí bajó pero hay un reglamento de cuánto puedes rebotar", comentó González.

