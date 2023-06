¡Oficial! Canelo Álvarez enfrentará a Jermell Charlo en Las Vegas

Canelo ya tiene rival y fecha para su siguiente enfrentamiento. El boxeador mexicano, Saúl Álvarez, aceptó el reto de una histórica pelea entre campeones indiscutidos que se celebrará el próximo 30 de septiembre en Las Vegas contra el estadounidense Jermell Charlo, quien domina la división de los superwelter.

Canelo Álvarez (59-2-2, 39 KO) por fin consiguió rival luego de desechar las opciones de una revancha contra Dmitry Bivol, una primera pelea contra David Benavidez y hasta una pelea contra el hermano de Jermell, Jermall Charlo, quien lleva dos años inactivo.

Jermell Charlo (35-1-1, 19 KO) llega tras haber conquistado su cuarta faja en las 154 libras luego vencer al argentino Brian Castaño quien defendía el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). “Iron Man” insultó a Canelo luego de que el tapatío no pudiera noquear en casa al inglés John Ryder.

“Porque no le dicen al Canelo que pelee por un campeonato indiscutido. Indiscutido vs. indiscutido. Puedo ganar. Hagan esa pelea, yo peleo contra cualquiera, nunca le he dado la vuelta a nadie. Con ese desempeño de mi...da que tuvo en su última pelea, no hay manera de que esa pe....jo me pueda ganar”, señaló en su directo Charlo.

Como adelantó hace unos días el periodista Renato Bermúdez de ESPN, la pelea si se realizará en Las Vegas, Estados Unidos, el 30 de septiembre, ya que para el 16 ya estaba todo ocupado en la “ciudad que nunca duerme”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡NO MÁS BOX EN JUEGOS OLÍMPICOS! EL COI EXPULSÓ A LA IBA DE SU JUSTA