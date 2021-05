Óscar de la Hoya a Canelo Álvarez: 'Yo lo hice y no me da crédito'

En días pasados, Saúl 'Canelo' Álvarez develó los problemas que surgieron con Golden Boy Promotions (GBP) que derivaron en la separación del tapatío de la promotora. Álvarez señaló problemas de Óscar de la Hoya, CEO de GBP, con la bebida y la deslealtad de su equipo de trabajo.

"No me gusta hablar mucho de la gente, pero siempre he sido una persona leal, y siempre lo fui con Golden Boy, él no es Golden Boy, él no hace nada en Golden Boy, él se preocupa en tomar y andar en otras cosas, él no es Golden Boy. Las decisiones las toman otras personas", reveló el pugilista en entrevista con Graham Bensinger.

Ante estos señalamientos el Golden Boy respondió al Canelo tachándolo de malagradecido al no respetar que le haya impulsado la carrera.

"Obviamente yo lo hice, yo lo promoví por tantas peleas y el hecho de que no me dé nada de crédito te habla mucho sobre su carácter. No sé por qué no me puede dar ese respeto, simplemente no lo entiendo", señaló De la Hoya.

El titular de GBP, además señaló que de haber seguido representando al tapatío, éste hubiera tenido ganancias mayores en su anterior pelea ante Billy Joe Saunders.

"Hizo 15 millones en esta pelea y yo le estaba ofreciendo 45, imagínense nada más", sentenció el exboxeador.

