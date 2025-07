Boxeador mexicano es encontrado sin vida en hotel tras pelea en Estados Unidos

Se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Pedro ‘Tony’ Rodríguez, boxeador mexicano de 37 años, tras su combate ante el norteamericano Phillip Vella en el American Royal Palace de Phoenix en Estados Unidos.

De acuerdo a reportes, el pugilista fue encontrado sin vida en el hotel en que se hospedaba un día después del combate en la que cayó derrotado y sumó su séptima pelea con revés al hilo. Hasta el momento se desconoce el motivo de su muerte.

Por ahora, se esperan los reportes de las autoridades estadounidenses que darán a conocer la causa que derivó en su fallecimiento a los 37 años de edad.

Habló su esposa

La esposa del pugilista del mexicano, Karla Valenzuela, mencionó que tuvo una videollamada previo al deceso; sin embargo, se encuentra desconcertada sobre lo sucedido: “Él bajando de su pelea, todavía cuando terminaron la función y se fue para el hotel platicó conmigo”.

“Me hizo videollamada, me dijo que iba a salir a comprar su cena y que regresaba porque a las 3:30 de la mañana iban a pasar por ellos para llevarlos al Aeropuerto, fue lo único que yo hablé con él, no se lo que realmente pasó, algún golpe, no sé qué fue lo qué pasó; yo también estoy confundida”. relató después del acontecimiento de acuerdo a TUDN.

¿Quién era Tony Rodríguez?

Pedro ‘Tony’ Rodríguez de 37 años debutó en 2008, tenía tres hijos junto a su esposa Karla Valenzuela y era reconocido por ser una persona de valores y destacado por su trabajo además de que fue camillero en el IMSS.

