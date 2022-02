Reclusos debutan en el Torneo Estatal de Box Penitenciario; Redención a los puños

El boxeo les dio esperanza, fuerza para no desistir, disciplina, compromiso y la oportunidad de vivir de manera positiva el cumplimiento de su sentencia en los reclusorios del país.

Juan Pablo Acosta, Julio César Rodríguez, Ismael Alegría, Francisco Gaitán, Bernabé Flores y Jorge Alberto Cruz se coronaron campeones del primer Torneo Estatal de Box Penitenciario, avalado y dirigido por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

"Desde chiquito practico boxeo, pero aquí nos dieron la oportunidad de poder entrenar en este reclusorio. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me está brindando aquí, que nos ha apoyado en seguir haciendo la reinserción social para nuestra familia y para la calle.

"La clave del éxito fue la potencia, la pegada y la condición. Desgraciadamente me acusan por un homicidio que no lo hice, pero le doy gracias a Dios porque aquí estoy cumpliendo mis sueños y mis metas y ayudo a los compañeros en esta institución. Al principio sí fue muy triste, muy doloroso porque la verdad estaba preparándome para seguir peleando afuera en la calle y la verdad sí me dio para abajo", platicó 'Metralleta' Acosta, quien espera sentencia desde julio de 2016.

La Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, organizó este torneo en el que fueron convocados los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de Ecatepec, Tenango del Valle, Chalco, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl Bordo.

"Comencé a practicar boxeo hace cuatro años, aquí se me dio la oportunidad y pues en la calle había otras cosas que hacer. El boxeo cambió mi manera de pensar, de ver a la gente, ahora trabajo la humildad, la nobleza. Suena irónico, pero me gustaría al menos tener un gimnasio y compartir lo poco que sé", mencionó Rodríguez, a quien le falta cumplir dos años de sentencia por robo.

"Me gusta Érik ‘Terrible’ Morales, era muy rápido, tenía una manera de pelear muy ágil, muy veloz, pegaba y salía. Saúl ‘Canelo’ Álvarez es cazador, va, viene, domina a su presa, la cansa y ataca", agregó.

Los legendarios Humberto 'Chiquita' González, Pipino Cuevas y Mariana 'Barby' Juárez fueron los encargados de premiar a los ganadores en el Centro Penitenciario Bordo de Xochiaca.

