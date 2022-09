Roy Jones sobre Canelo Álvarez: 'Me sentí encantado con él porque se retó a sí mismo'

Reconoce a Canelo. Previo a su pelea de esta noche ante Gennady Golovkin, Saúl Álvarez fue reconocido por uno de los mejores boxeadores de las últimas décadas, Roy Jones Jr.

Y es que Jones Jr. aseguró que Canelo Álvarez tiene un estilo diferente, pues toma más riesgo que otros pugilistas a nivel mundial, pues algunos le tienen miedo a perder el invicto que dejó Floyd Mayweather.

“Ahora los boxeadores ya no se ponen retos, por eso me sentí encantado con Canelo Álvarez, se retó a sí mismo. Muchos púgiles ya no la hacen, tienen miedo del ‘cero’. Desde que Floyd hizo ese 50-0 y ganó mucho dinero, piensan que si pierden el invicto también pierden la oportunidad de hacer una gran cantidad de dinero, pero sorpresa. Incluso aunque ganes, la mayoría de los boxeadores no podrán hacer tales cantidades de dinero”, dijo Superman para DAZN.

Sobre la idea de Canelo Álvarez de ser campeón en diferentes divisiones, Roy Jones dijo: “Es bonito verlo seguir mis pasos porque eso quiere decir que me prestó atención. Que lo intente me gusta mucho, porque creo que es lo que los boxeadores deben hacer, debes retarte y Canelo se retó. Me encanta, sobre todo en esta época en donde nadie quiere arriesgar nada”.

Para terminar, Jones Jr. no dio un pronóstico claro, pero señaló que GGG llega a la T-Mobile Arena más motivado que Saúl Álvarez, por lo que será un gran espectáculo del hombre kazajo.

“Creo que GGG está mucho más motivado que Canelo en este momento. ¿puede convertir eso en una actuación de victoria? No lo sabemos y tiene 40 años, pero lo va a intentar”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANNY PACQUIAO: REGRESARÁ AL RING EN 2023 PARA PELEAR EN ARABIA SAUDITA