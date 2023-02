Tommy Fury le arrebató el invicto a Jake Paul por decisión dividida

Jake Paul perdió su invicto en el boxeo ante Tommy Fury por decisión dividida. El hermano de Tyson, derrotó al YouTuber-boxeador, en el Diriyah Arena de Arabia Saudita, en donde acudieron varias personalidades del mundo del boxeo.

"No me juzgues por mis victorias, júzgame por mis pérdidas. Felicidades a Tommy, su equipo y su familia. Gracias a todos los que sintonizaron. Arabia Saudita también gracias. Estaré detrás", escribió Paul en su cuenta de Twitter.

"Este es mi primer evento principal", indicó Fury. "Solo voy a ser más fuerte, voy a ser más grande, solo voy a ser mejor... si quiere una revancha, adelante", argumentó el boxeador.

Por su parte Jake se dijo orgulloso de su actuación, y argumentó que esta pelea fue una lección de humildad.

"Ya he ganado en la vida. He ganado en todos los sentidos. Tengo una familia increíble, amigos increíbles, una ética de trabajo increíble. He hecho más de lo que jamás pensé que haría y mucho más. Esta es una lección de humildad. La aceptaré y volveré", finalizó Paul.

