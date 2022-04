TUDN volverá a transmitir al Canelo vs Bivol tras perderse su última pelea

Una de las peleas más esperadas en esta primera mitad del año es la que sostendrán el mexicano Saúl Álvarez, campeón de cuatro divisiones diferentes, y Dmitry Bivol, actual monarca del cetro semipesado de la AMB.

El duelo se va a llevar a cabo este próximo sábado 7 de mayo en el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, Nevada, en un encuentro que tendrá muchas cosas en juego dentro del ring.

En esta ocasión, esta pelea sí sería transmitida por TUDN, tras un promocional que pasó durante el juego de este sábado 9 de abril por la noche entre las Águilas del América y el FC Juárez.

El combate anterior entre Canelo Álvarez y Caleb Plant se transmitió solamente por TV Azteca, tras no llegar a un acuerdo entre ambas televisoras, como lo informó El Francotirador en su columna del pasado 2 de noviembre, publicada en este diario RÉCORD.

En aquella ocasión, nuestro columnista explicó lo siguiente.

"Y por ahora, cada quién se va a su casa. Esta vez, TV Azteca y Televisa no llegaron a un acuerdo para transmitir en simultáneo la pelea del Canelo de este sábado, el histórico pleito contra Plant en el que se unificarán los cuatro grandes cinturones del peso supermedio. A los del Ajusco les cae de perlas, porque celebran los 15 años de ‘Box Azteca’ y van a pasar en exclusiva en abierta la pelea por los canales de la televisora: Azteca Uno, el 7, A+ y hasta ADN 40.

El modelo de compartir la señal estaba diseñado para bajar costos, pues aunque ‘se dividía’ la audiencia, en estos tiempos pagar menos y que cada quien comercializara lo suyo daba mejores rendimientos que aventarse de a solapa la carga de todos los gastos.

Me contaron que en TUDN decidieron dejar pasar las oportunidades del boxeo, no más apostar por ese lado, a pesar de que ya habían mandado al Zar Aguilar a Las Vegas, incluso a Lindsay Casinelli. Eligieron ya no entrarle a las grandes peleas, una por la parte financiera, para enfocar recursos en lo que más les deja, y otra para no competir con Azteca en un ring donde acaban noqueados cada vez que se enfrentaban, a pesar de haberles quitado al narrador más popular de nuestro país, a Carlitos Aguilar.

Veamos cómo resulta esta nueva ecuación; eso sí, me aseguran orejas bien enteradas que los tratos del simulcast en partidos de futbol, no sólo con el Tri sino en la Liga MX, no se altera y seguiremos viendo juegos por Azteca y TUDN. Menos mal".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - CANELO ÁLVAREZ: GENNADY GOLOVKIN VENCIÓ A RYOTA MURATA Y ESPERA POR EL MEXICANO