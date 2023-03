Saúl ‘Canelo’ Álvarez está a un par de semanas de volver a pelear en México, cuando se enfrente al británico John Ryder.

Con la anticipación de la pelea en Guadalajara, el boxeador mexicano aseguró que llega a esta pelea más sano y motivado que nunca.

"Vuelvo en el top de mi carrera, me siento muy contento; mis expectativas las superé demasiado, me siento contento de regresar a mi tierra y que puedan vivir estas experiencias.

"Me siento muy bien, muy contento, muy motivado y hambriento, más que nunca. Tengo muchas metas en mi carrera. Puedo entrenar al máximo, al cien por ciento, algo que no podía hacer por lesiones", explicó el Canelo para el canal de YouTube No Puedes Jugar Boxeo.

Canelo boxeará en el Estadio Jalisco el próximo 6 de mayo, esta será su primera pelea desde aquel encuentro ante Gennadiy Golovkin el 17 de septiembre de 2022 donde ganó por decisión unánime.

