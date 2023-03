Canelo Álvarez donará ganancias de pelea vs John Ryder a una fundación en Guadalajara

El regreso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez a su tierra natal genera una gran expectativa. La pelea que el boxeador tapatío protagonizará ante el británico John Ryder, reunirá a cientos de aficionados en el Estadio Akron, y fiel a su esencia caritativa, ‘Canelo’ buscará donar una parte de las ganancias para una fundación.

“Poderle donar a alguna fundación de aquí de Guadalajara una parte de este evento sería muy importante y lo vamos a hacer si Dios quiere”, dijo durante la presentación de la pelea a celebrarse el próximo 6 de mayo.

Por otra parte, se pronunció con respecto a su reciente participación en la película Creed III y se dijo honrado por haber podido tener una aparición e incluso desmintió los rumores que señalaban que recibió cerca de 1 millón de dólares por su breve aparición.

“Muy contento de estar en una película tan importante, me motivaba con las películas de Rocky cuando estaba empezando, es especial el haber tenido una participación de dos segundos. Y hablando del dinero, acuérdense que ustedes los medios saben que todo lo que escriben no es verdad. A veces el dinero no lo es todo, a veces es más cuestión de orgullo”, explicó.

