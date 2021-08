Yamileth Mercado sobre enfrentar a Amanda Serrano: 'Haré la revolución en el boxeo femenil'

Yamileth Mercado (18-2, 5KO’s) está decidida a hacer una revolución en el boxeo femenil, por ello subirá de división para enfrentar a la legendaria Amanda Serrano (40-1-1, 30 KO’s), quien expondrá sus títulos mundiales Pluma CMB y OMB.

Si bien no es la favorita, la campeona mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo no le teme a nada y saldrá a protagonizar una guerra ante la puertorriqueña, quien se ha coronado monarca del orbe en siete divisiones.

“Quiero dar la sorpresa, a todas esas personas que no creen que puedo ganar que se lleven una sorpresa el día 29, que me vean coronarme, los que me hicieron menos y que me hicieron parecer que no era un a rival al nivel de Amanda quiero demostrar que están equivocados y el 29 van a alzarme la mano y van a ver que realmente tenía con qué obtener la victoria y voy a hacer la revolución en el boxeo femenil”, declaró Mercado a pregunta expresa de RÉCORD en la conferencia virtual “Martes de Café” del CMB.

“Yeimi” se convertirá en la primera mexicana en pelear en una función de Pago Por Evento en EU el 29 de agosto en la costear de la cartelera que protagonizará Jake Paul y Tyron Woodley en el Rocket Mortgage FieldHouse de Ohio, Cleveland.

“Estoy muy emocionada porque sé que es un parteaguas, estamos marcando un precedente para que el boxeo de las mujeres se le siga dando el valor que merece, siendo estelar, siendo respaldo, con mejores sueldos, con mejores oportunidades y eso es lo que a mí me motiva más que todo y, sobre todo, sabiendo que es mi segunda oportunidad titular en otra división y que tengo todo qué ganar y nada qué perder, sinceramente”, aseguró la mexicana de 23 años de edad.

“Para ser la mejor peleadora tiene es que enfrentar a las mejores. Es una oportunidad en la que veo mucho qué ganar y nada qué perder y estoy segura que es una. División en la que me puedo coronar, en la que me puedo sentir fuerte y me va a dejar mucho qué aprender y estoy segura que puedo ser campeona en una segunda división”, enfatizó.

