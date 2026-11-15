ROTA JUEGOS DE LA SEMANA NFL EN VIVO | RÉCORD
Las acciones no se detienen en la segunda mitad del calendario de la temporada regular
2Q - Lions 14-3 Patriots | La patada de Jake Bates es buena
2Q - Lions 13-3 Patriots | Otra anotación gracias a Goff; Detroit se adelanta
1Q - Lions 7-3 Patriots | La patada de Jake Bates es correcta
1Q - Lions 6-3 Patriots | ¡Touchdown Lion! Jared Goff adelanta a Detroit
1Q - Lions 0-3 Patriots | Primeros tres puntos del juego gracias a una patada de Andres Borregales
1Q - Lions 0-0 Patriots | ¡Arranca el juego!
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