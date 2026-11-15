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ROTA JUEGOS DE LA SEMANA NFL EN VIVO | RÉCORD
ROTA JUEGOS DE LA SEMANA NFL EN VIVO | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez
08:26 - 15 de noviembre de 2026
// NFL //

En vivoNFL Sunday Football: Todos los juegos de la Semana 10 EN VIVO HOY

Las acciones no se detienen en la segunda mitad del calendario de la temporada regular

2Q - Lions 14-3 Patriots | La patada de Jake Bates es buena

2Q - Lions 13-3 Patriots | Otra anotación gracias a Goff; Detroit se adelanta

Lions vs Patriots 2026 | AP
Lions vs Patriots 2026 | AP

1Q - Lions 7-3 Patriots | La patada de Jake Bates es correcta

1Q - Lions 6-3 Patriots | ¡Touchdown Lion! Jared Goff adelanta a Detroit

1Q - Lions 0-3 Patriots | Primeros tres puntos del juego gracias a una patada de Andres Borregales

1Q - Lions 0-0 Patriots | ¡Arranca el juego!

La actividad de la NFL continúa en la semana 10 de la fase regular.

Los Lions y los Patriotas arrancan el día desde Múnich, Alemania

Caleb Williams, calentando para enfrentarse a los Patriots | AP
Caleb Williams, calentando para enfrentarse a los Patriots | AP

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