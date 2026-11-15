San Francisco llega como favorito, con marca de 7-1 y una racha de cuatro victorias consecutivas sobre Dallas, que buscará aprovechar su localía para dar la sorpresa

La NFL tendrá uno de sus partidos más atractivos este domingo 15 de noviembre, cuando los San Francisco 49ers visiten a los Dallas Cowboys en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Se trata de una rivalidad histórica de la Conferencia Nacional que vuelve a enfrentar a dos equipos con una enorme afición en territorio mexicano y que podrá verse en vivo por Canal 9 y el servicio de DAZN.

¿Cómo llegan San Francisco 49ers y Dallas Cowboys?

Los 49ers llegan con récord de 7-1 y como uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. En su último compromiso derrotaron 38-17 a Las Vegas Raiders, con Brock Purdy y Christian McCaffrey como protagonistas de una ofensiva que ha promediado 29.4 puntos por partido.

La defensiva de los 49ers se vio sólida ante el ataque de Las Vegas | AP

Dallas, por su parte, tiene marca de 4-5 y viene de conseguir una victoria 27-23 sobre Indianapolis Colts. Dak Prescott y CeeDee Lamb buscarán encabezar una ofensiva que necesita mayor regularidad para competir ante uno de los equipos más fuertes de la NFC.

¿Quién es favorito y dónde ver 49ers vs Cowboys en México?

De acuerdo con las líneas de apuestas, San Francisco parte como favorito por 4.5 puntos. Su superioridad en el récord, el momento que atraviesa y el dominio reciente sobre Dallas respaldan esa condición, aunque los Cowboys tendrán la ventaja de jugar en casa.

Cowboys celebra su ventaja ante los Commanders | AP

La cita será este domingo 15 de noviembre, a las 15:25 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Canal 9 y NFL Game Pass a través de DAZN. El encuentro corresponde a la Semana 10 de la temporada 2026 y se disputará en el AT&T Stadium.